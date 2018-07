Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois atletas morreram de ataque cardíaco em Meia Maratona na capital do México

Corrida percorreu várias das principais avenidas da capital e foi dominada por corredores africanos.

Por Lusa | 07:06

Dois atletas amadores morreram durante a Meia Maratona que se realizou no domingo na capital do México devido um ataque cardíaco, numa das mais importantes provas de corrida do país que envolveu cerca de 25.000 concorrentes.



O Ministério da Segurança Pública e o Instituto do Desporto da Cidade do México confirmaram a morte de Humberto Lazaro Gomez, que desfaleceu a um quilómetro da meta. O homem de 59 anos foi levado para o hospital, onde morreu.



A outra vítima mortal, também resultante de um ataque cardíaco, era um homem de 62 anos que participou na corrida sem estar inscrito.



A Meia Maratona da Cidade do México percorreu várias das principais avenidas da capital e foi dominada por corredores africanos.