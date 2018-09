Nove feridos e 25 delitos em protestos contra e pró-estrangeiros em Chemnitz

Manifestantes envergavam cartazes com alegadas vítimas de refugiados sírios.

Pelo menos nove feridos e 25 crimes resultaram dos protestos pró e anti-estrangeiros que no sábado juntaram milhares de pessoas em Chemnitz, no leste da Alemanha, revelou a polícia germânica.

A polícia, citada pela agência EEF, revelou ainda que, horas depois dos protestos, um afegão de 20 anos foi atacado por quatro homens encapuzados, estando a ser investigado se os agressores participaram na manifestação da extrema-direita.

De acordo com as estimativas da polícia, os protestos juntaram 9.500 pessoas nas ruas daquela cidade do leste da Alemanha onde, uma semana antes, um homem foi esfaqueado nas ruas, alegadamente por dois imigrantes, desencadeando uma caça a estrangeiros por grupos neonazis.



Os manifestantes envergavam cartazes com alegadas vítimas de refugiados sírios.