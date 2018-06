Por Lusa | 04:36

Pelo menos nove pessoas morreram e três estão desaparecidas na sequência do naufrágio de duas embarcações de pescadores na baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, anunciaram as autoridades locais.

Os naufrágios ocorreram por volta das 00:20 de sexta-feira (04:20 em Lisboa), a cerca de 50 quilómetros a oeste do Rio de Janeiro, com 21 pessoas a bordo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas foram já resgatadas e três continuam desaparecidas.