Nove pessoas e duas sociedades acusadas de contrabando qualificado continuado

O Ministério Público acusou 11 arguidos, duas sociedades e nove pessoas, do crime de contrabando qualificado continuado, considerando que lesaram o Estado e a União Europeia em 1,5 milhões de euros, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Segundo a página na internet da PGDL, foi requerido o julgamento, em tribunal coletivo, de 11 arguidos, dois deles pessoas coletivas, "estas pela prática de um crime de contrabando qualificado continuado", sendo que as pessoas singulares respondem "pela prática de um crime de contrabando qualificado continuado em concurso real com um crime de falsificação de documento".

A PGDL adianta que ficou suficientemente indiciado que as pessoas singulares, entre 13 de dezembro de 2012 e 28 de junho de 2018, "enquanto responsáveis e trabalhadores das sociedades comerciais, em comunhão de esforços e na execução do plano previamente elaborado, obtiveram documentos forjados dos seus fornecedores, domiciliados na China, que apresentaram nas alfândegas, com intuito de esconder a real origem dos fornecedores da mercadoria importada ou do valor real das mercadorias".