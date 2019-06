Novo ataque de rebeldes iemenitas contra Arábia Saudita

Os rebeldes Huthis do Iémen lançaram no sábado um novo ataque contra a Arábia Saudita, que já indicou ter derrubado um avião não-tripulado ('drone') perto do aeroporto de Abha.

O ataque foi noticiado no sábado à noite no canal via satélite 'Al-Masirah', com o porta-voz dos Huthis, Yahia al-Sarie, a informar que os 'drones' - sem especificar quantos - tinham como alvo os aeroportos regionais de Abha e Jizan, na Arábia Saudita.

Ao início da madrugada de hoje, a coligação militar liderada por Riade afirmou ter derrubado um 'drone' perto do aeroporto de Abha.