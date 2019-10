Novo ataque no centro de Moçambique faz três mortos e vários feridos

Um novo ataque de um grupo armado no centro de Moçambique provocou hoje três mortos e vários feridos junto à estrada nacional 1 (EN1), principal via que liga o centro e norte do país, disseram à Lusa testemunhas e autoridades.

Um camião de carga e uma outra viatura ligeira foram atingidos por uma "rajada de balas", disparadas de uma colina, por homens armados ainda desconhecidos, em Ziro, entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa.

O ataque aconteceu numa zona próxima do local onde um polícia foi abatido, outros três amarrados e uma viatura de patrulha incendiada na última semana.