Por Lusa | 05:38

As autoridades japonesas atualizaram para 37 o número de mortos na sequência de um terramoto de magnitude 6,7 que atingiu na quinta-feira a ilha de Hokkaido, no norte do país.

O governo local de Hokkaido informou que duas pessoas continuam desaparecidas e que uma outra apresentava um quadro clínico crítico.

O anterior balanço contabilizava 30 vítimas mortais e cerca de 400 feridos leves.