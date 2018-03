Novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas promete redução dos seus efetivos

Por Lusa | 12:13

O novo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) prometeu hoje reduzir os efetivos do próprio Estado-Maior General "porque quem precisa muito de efetivos são os ramos", referindo-se ao Exército, Marinha e Força Aérea.

O almirante António Silva Ribeiro, 60 anos, e antigo Chefe do Estado-Maior da Armada que substituiu o general Artur Pina Monteiro no cargo, comprometeu-se a "reestruturar o EMGFA, concentrando valências, reduzindo efetivos e focalizando as áreas de esforço no essencial", no discurso da cerimónia de boas-vindas às funções no Forte do Bom Sucesso, onde funciona o Museu do Combatente, junto à Torre de Belém, Lisboa.

"Já há muito tempo que faço reflexões sobre essa matéria. Agora, há um propósito. Para a estrutura de Forças Armadas (FA) que temos, julgo que o EMGFA necessita ser reestruturado, redimensionado, porque quem precisa muito de efetivos são os ramos", disse, em declarações aos jornalistas.