Novo chefe do Governo de Macau quer reformar administração pública e diversificar economia

O chefe do Executivo eleito hoje em Macau tem como metas para o mandato de cinco anos a reforma da administração pública, a diversificação económica e a integração nos grandes projetos nacionais definidos por Pequim.

Hot Iat Seng, de 62 anos, ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau, único candidato ao cargo de chefe do Executivo após ter recebido o aval de Pequim, foi hoje eleito com 392 votos a favor, sete em branco e um nulo de uma comissão eleitoral composta por 400 membros e toma posse no dia 20 de dezembro, substituindo Fernando Chui Sai On, há uma década no cargo.

No seu programa político, apresentado a 10 de agosto, intitulado de "Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação", o ainda candidato definiu os cinco objetivos para os próximos cinco anos: elevar o nível da governança pública, promover o desenvolvimento diversificado da economia, otimizar a eficácia das iniciativas em prol da qualidade de vida da população, reforçar a formação de talentos e criar uma base de cooperação cultural.