Novo filme de Gonçalo Galvão Teles recebe apoio do fundo Eurimages

O filme "Nothing Ever Happened", do realizador português Gonçalo Galvão Teles, vai receber 160 mil euros de apoio financeiro do fundo Eurimages, criado pelo Conselho da Europa, foi hoje anunciado.

Este ano, o fundo irá apoiar 23 coproduções (17 filmes de ficção, dois documentários e quatro animações) num total de 6,2 milhões de euros, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"Nothing Ever Happened" é uma coprodução entre Portugal, Brasil e Bélgica que, de acordo com informação disponível na base de dados de cinema online IMDB, tem argumento de Luís Filipe Rocha.