Novo hotel de Lisboa assume-se como uma verdadeira ode às artes

O Artista está situado na baixa e é uma ode aos tempos de ouro do cinema do século XX.

Por Catarina Figueiredo | 18:50

O hotel conta com 16 apartamentos (de várias tipologias) e cinco quartos, todos eles decorados e equipados a pensar nas mais diversas áreas artísticas: a música, o bailado, a escultura, a cozinha, a moda e a arquitetura.



Como se não bastasse, nasceu em meados do mês passado o Ato, restaurante do hotel que tem à frente o chef Miguel Laffan. Assim, pode provar umas ostras na grelha ou as amêijoas à Bulhão Pato enquanto observa a baixa lisboeta da janela e interioriza o ambiente encantador da arte que se vivia na capital na era dourada do cinema em Portugal.





Deixe-se embalar por este espaço que está localizado no número 9 da rua de Santo Antão, e sinta que está numa verdadeira casa de artistas.

Outrora pertenceu a um dos atores com mais renome na cena nacional, hoje apresenta-se como um espaço dedicado às artes, inspirado na tradição portuguesa e na história da baixa pombalina.O hotel O Artista estabeleceu-se num edifício que já foi da propriedade de Vasco Santana, figura mítica do cinema. Localizado na zona mais nobre da capital, este espaço assume-se como uma ode às artes e como a obra que nasceu do sonho de um investidor estrangeiro que se apaixonou pelo imaginário lisboeta do século passado.