Novo local e Jamiroquai marcam arranque do Marés Vivas em Vila Nova de Gaia

Por Lusa | 06:20

O Festival Marés Vivas em Vila Nova de Gaia arranca hoje num novo recinto, cinco vezes maior do que o anterior, com o dobro da capacidade, e com a banda britânica Jamiroquai como cabeça de cartaz.

Na sua 12.ª edição, o festival, que se prolonga até domingo, apresenta pela primeira vez no palco principal a banda funk e acid jazz Jamiroquai, formada em 1992 e liderada pelo cantor Jay Kay, que já vendeu mais de 26 milhões de álbuns em todo o mundo.

De regresso a Portugal, depois de terem atuado no Festival Sudoeste em agosto do ano passado, os Jamiroquai irão apresentar temas de "Automaton", o seu novo álbum.