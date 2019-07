Novo método identifica trajetos urbanos para ciclistas menos expostos à poluição

Investigadores das faculdades de Ciências e Tecnologia e de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra desenvolveram uma metodologia que identifica os trajetos urbanos onde os ciclistas estão menos expostos a poluentes, foi hoje anunciado.

O novo método pretende contribuir para a "promoção de modos de transporte ativos", como andar a pé ou de bicicleta nas cidades, identificando "os trajetos mais adequados", designadamente do ponto de vista do esforço, da distância e do tempo e da "exposição a poluentes", refere a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Publicado na revista internacional Transportation Research D, o estudo foi realizado no âmbito do projeto SoMoMUT (Soft Modes Modelling in Urban Trips), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).