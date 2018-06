Novo projeto "vai recuperar a identidade do DN" - diretora executiva

Por Lusa | 22:30

A diretora executiva do Diário de Notícias (DN), Catarina Carvalho, afirmou hoje que o novo projeto do jornal, que passa a digital e tem uma edição ao domingo em papel, "vai recuperar a identidade" do título.

A partir de 01 de julho o DN vai passar a ter uma edição em papel, ao domingo.

"Não. Não vamos ter o jornal a passar a semanário. O DN vai ser mais diário do que nunca foi, ou seja, vai ter é uma transição digital que é aquilo que existe hoje em dia no mundo todo. Vai ter uma edição diária 'online', uma edição ao minuto ou ao segundo 'online' e uma edição em papel que sai ao domingo", afirmou Catarina Carvalho, em entrevista à Lusa.