Novo provedor do estudante de Coimbra apela a "esforço conjunto" da Universidade

Por Lusa | 20:05

O novo provedor do estudante da Universidade de Coimbra, Paulo Peixoto, que hoje foi empossado, defende que a sua função, "sendo unipessoal, personalizada, é na verdade coletiva", já que implica um esforço conjunto da comunidade académica.

"O bom desempenho do provedor do estudante depende de um esforço conjunto", pois não se substitui à Associação Académica, aos núcleos de estudantes, aos conselhos pedagógicos, nem aos diretores das unidades orgânicas, disse Paulo Peixoto hoje à tarde, durante a sessão da sua tomada de posse.

Além do "papel de mediador", o provedor do estudante tem também uma função importante no âmbito da cooperação, sustentou.