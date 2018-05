Teerão considera propostas europeias insuficientes

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão pediu mais investimento europeu no país.

Por Lusa | 18:11

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão considerou este domingo que as propostas da União Europeia (UE) para salvar o acordo nuclear são insuficientes, e pediu mais investimento europeu no Irão, noticiou a televisão estatal iraniana.

"O apoio político da UE não é suficiente e a União deve dar passos concretos para a cooperação económica com o Irão e para aumentar o investimento", disse Mohammad Javad Zarif, que esteve este domingo reunido com o comissário europeu da Energia, Miguel Arias Cañete.

A chefe da diplomacia europeia e os líderes da Alemanha, França e Reino Unido comprometeram-se na terça-feira a manter-se no acordo nuclear de 2015, apesar da decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de se retirar do pacto e impor sanções económicas ao Irão.