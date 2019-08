Número de alunos estrangeiros no ensino superior cresceu 48% nos últimos quatro anos

O número de estudantes estrangeiros no ensino superior aumentou cerca de 48% nos últimos quatro anos, anunciou hoje o Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Atualmente existem cerca de 50 mil alunos estrangeiros no ensino superior, que representam agora 13% do total de estudantes, pode ler-se no comunicado.

Por outro lado, assinala-se que "os últimos dados registados sobre a procura de estudantes internacionais mostram um aumento de 36% das candidaturas de alunos estrangeiros validadas pelas instituições de ensino superior", sendo que se registavam 7.507 candidatos a 18 julho de 2019, um crescimento apurado em comparação com igual período de 2018.