Número de declarações de IRS entregues sobe 47,6% para 569.026

Por Lusa | 19:41

O número de declarações de IRS entregues nos primeiros dois dias do prazo aumentou 47,6% face ao período homólogo de 2018, totalizando 569.026, indicou hoje o Ministério das Finanças.

O prazo para a entrega do IRS foi alargado em mais um mês, mas os dados disponíveis indicam que são cada vez mais os contribuintes que aproveitam os primeiros dias da entrega para submeterem a sua declaração, procurando desta forma antecipar a chegada do reembolso.

Até às 18:00 de hoje o Portal das Finanças registou a entrada de 569.026 declarações de IRS, o que corresponde a mais 183.571 do que o número registado até ao final do segundo dia da campanha do IRS em 2018.