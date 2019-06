Número de desempregados inscritos no IEFP atinge em maio valor mais baixo de 28 anos

O número de desempregados inscritos no IEFP foi em maio de 305.200, valor mais baixo em 28 anos, descendo 12,9% face ao período homólogo, refere hoje o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Segundo informação divulgada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "trata-se do valor mais baixo em 28 anos, uma vez que é preciso recuar até dezembro de 1991, altura em que havia 296,6 mil desempregados inscritos, para encontrar um número mais baixo de desempregados do que o registado em maio deste ano".

De acordo com os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio havia menos 45 mil pessoas sem trabalho do que no mesmo mês de 2018, o que representa uma descida de 12,9%.