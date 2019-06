Número de mortos no Sudão sobe para 35, militares prometem eleições em nove meses

O Conselho dos Médicos do Sudão afirmou hoje que o número de mortos subiu para pelo menos 35, num momento em que os militares, no poder, prometeram convocar eleições dentro de nove meses.

O anterior balanço apontava para 30 mortos.

O número aumentou após ter sido contabilizada a morte de cinco pessoas no distrito de Bahri, na capital do país, Cartum, havendo ainda a registar centenas de feridos após uma ação militar sobre manifestantes que estavam acampados junto ao quartel-general do Exército a exigir a transferência de poder para uma autoridade civil.