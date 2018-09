Número de mortos sobe para 22 em deslizamento de terra no centro das Filipinas

Por Lusa | 05:23

As autoridades das Filipinas elevaram hoje de 15 para 22 o número de mortos devido a um deslizamento de terras em Naga que, na quinta-feira, atingiu 60 casas naquela cidade da província de Cebu, no centro do país.

Um dia após o desastre, as equipas de resgate recuperaram 22 corpos, mas continuam no local à procura de eventuais sobreviventes entre as cerca de 70 pessoas que se acredita estarem soterradas.

Até agora, nove pessoas foram resgatadas com vida, apesar dos esforços das equipas de salvamento terem sido prejudicados na quinta-feira à noite pela chuva e risco de outro deslizamento de terra, explicou à imprensa local o porta-voz da autarquia de Naga, Gary Cabotage.