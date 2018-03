Nuno Gama homenageia Zé Pedro dos Xutos na ModaLisboa

Desfile de estilista encerrou em grande o segundo dia do evento.

O estilista Nuno Gama encerrou, este sábado, o segundo dia da ModaLisboa com um "desfile espectáculo" que emocionou a plateia.

O desfile começou com uma invasão de caretos de Podence, de Trás-os-Montes. De seguida, vários manequins, discretamente sentados na primeira fila, colocaram-se de pé, em cima das bancadas e entrou na passerelle uma criança com uma faixa ao peito com a data 1993, ano em que o estilista começou a sua marca.

Foi desta forma, bem criativa, que o artista decidiu celebrar os seus 25 anos de carreira e iniciar a apresentação da colecção outono/inverno do próximo ano que tinha como tema "O Desejado".

Enquanto os manequins desfilavam, no Pavilhão Carlos Lopes, com coordenados clássicos e desportivos, em tons sóbrios mas com apontamentos de cor e com sobretudos inspirados nas tradicionais capas de honra mirandesa, o público não podia imaginar como iria terminar o desfile.

Depois do ator José Fidalgo desfilar, muitos pensavam que era o fim de mais um dia da Moda Lisboa e, alguns até se levantaram. Até que um músico começa a cantar bem alto o "Homem do Leme" e surgem , modelos estáticos com os braços cruzados num X, numa clara homenagem a José Pedro dos Xutos e Pontapés, que morreu em novembro do ano passado.





A plateia ergueu os telemóveis para registar o momento emocionante e aplaudiu a iniciativa de Nuno Gama, que terminou da melhor forma o segundo dia da 50ª edição da ModaLisboa.