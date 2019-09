"O Amante" de Harold Pinter no Trindade encenado por Albano Jerónimo e Cláudia Chéu

A peça "O Amante", de Harold Pinter, sobe ao palco do Teatro da Trindade na quarta-feira, numa encenação de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu, que a meio do espetáculo "muda o jogo", mas sem desvirtuar o texto original.

Escrita por um dos grandes dramaturgos do século XX, e vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2005, Harold Pinter criou a peça teatral "O Amante" propositadamente para televisão, que a difundiu em março de 1963, antes de, em setembro desse mesmo ano, ser estreada no Arts Theatre.

Esta é a segunda vez que o espetáculo é levado à cena na Sala Estúdio do Teatro da Trindade Inatel, 28 anos depois de se ter estreado em palcos portugueses, pela mão de Diogo Infante.