"O Gosto dos Outros" pode ser descoberto no sábado na Fundação Calouste Gulbenkian

Por Lusa | 10:17

"O Gosto dos Outros", de 'especialistas' da área da Cultura, como escritores, músicos ou ilustradores, estarão em destaque, no sábado, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com várias atividades de entrada livre.

"A ideia é desafiar as pessoas a circularem pelos vários espaços da fundação e ouvirem falar artistas e pessoas da Cultura sobre aquilo que as inspira", explicou à Lusa o comissário da iniciativa, o escritor e argumentista Nuno Artur Silva.

Ao longo da tarde, irão decorrer várias conversas em salas temáticas. Em cada sala -- "Sala das Conversas Sobre o que de Melhor o Século XXI nos Deu Até Agora", "Sala das Inspirações", "Sala dos Poemas e da Poesia", "Sala da Música", "Sala das Imagens e das Imagens em Movimento" e "Sala do Riso e dos Sorrisos ou Mesmo da Gargalhada Geral" - haverá três painéis, exceção para a "Sala das Ideias e da Filosofia", "com um único painel, onde se discute precisamente o que é isto do gosto, uma conversa mais filosófica".