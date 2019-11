O livro que aí vem, o donativo que vai fazer e a decisão com o coração: as revelações de Jesus

"Não é fácil responder. Se for pelo coração ficaria no Flamengo. Toda a emoção e paixão conquistaram-me. Mas há outros fatores importantes na vida de um treinador. Nunca olhei para a minha carreira na componente económica, mas sim na desportiva. Se fosse económica não tinha vindo para o Brasil. No futuro se calhar será uma componente que vou valorizar mas vamos passo a passo, vendo o que é melhor para mim e para o Flamengo. Decisões profissionais não são afetivas."No Brasil aprendi muita coisa e tenho aprendido com um povo muito carinhoso. Nós não somos assim. Isso é uma componente importante. Valorizo o sentimento. Não me passa mais nada pela cabeça se não estar a trabalhar no Flamengo. O que sei hoje é que vou continuar a trabalhar no Flamengo com muita certeza e empenho, pois tenho um objetivo para conquistar.""Acredito que posso ganhar, quando tive a possibilidade de vir para cá na minha cabeça vinham esses três objetivos, que sempre pensei conquistar com toda a estrutura atrás de mim. Ganhámos os dois mais importantes e temos outro para ganhar fora daqui. Temos todas as condições para estar na final dia 22.""Foi casamento perfeito. Isto hoje teve um significado para além de ser treinador. Reconheceram em mim uma pessoa que pode ser referência do Flamengo mas não só. Sei que mexo com as crianças e espero ser um exemplo para os jovens do Rio de Janeiro.""Já ganhei coisas importantes mas nunca tinha sido homenageado como fui no Brasil. Já falei com os meus assessores... vai ser lançado um livro no Brasil em meu nome e uma percentagem das vendas vou doá-la a uma instituição do Rio de Janeiro.