Filho da artista nasceu prematuro e médicos queriam desligar as máquinas. Fadista foi rezar a Fátima e quando voltou bebé estava bem.

Por Isabel Laranjo | 06:00

Mariza garante ser uma mulher religiosa, mas sempre olhou para o fenómeno mariano de Fátima como "um negócio até me ver com as barbas a arder", explicou a Fátima Lopes, durante o programa ‘Conta-me Como És’, da TVI.A fadista falou de vários episódios da sua vida mas foi com particular comoção que recordou a gravidez de risco que viveu para dar à luz Martim, atualmente um menino saudável de sete anos.