Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'O Nordeste Transmontano' mostra o melhor dos pratos tradicionais de Gaia

Cozinha de raiz nortenha oferece sabores típicos.

20:13

A deliciosa posta à mirandesa, o rodeão de costela mendinha na brasa com um corte fino ou o butelo (chouriço de ossos) cozido com feijão são apenas alguns dos sabores típicos de Trás-os-Montes que O Nordeste Transmontano oferece aos visitantes. O espaço, num lugar calmo e com estacionamento próprio, em Vilar do Paraíso, conta mais de três décadas de cozinha nortenha.



O restaurante foi fundado, em 1988, por um casal de Macedo de Cavaleiros: João Oliveira, hoje com 56 anos, e Beatriz Oliveira, de 52. Foi dos primeiros do País a dar a conhecer a posta à mirandesa fora do extremo nortenho. Ganhou fama em meados da década de 90 e foi crescendo em tamanho até atingir os 280 lugares de que dispõe atualmente. Mas mantém o cariz tradicional de um restaurante de sabores típicos. "Oferecemos uma cozinha de raiz transmontana, com tradição", diz o filho do casal, João, como o pai, e que divide hoje as rédeas da gestão.



Uma refeição n’O Nordeste Transmontano não pode iniciar sem as deliciosas entradas. Da carta, além dos pratos do dia, constam petiscos como bacalhau à lagareiro, tripas à moda do Porto ou feijoada transmontana. É um espaço acolhedor para estar e degustar.



Ficha

O NORDESTE TRANSMONTANO

Rua da Rasa, 834, Vila Nova de Gaia

Telefone 227 117 437

Preço médio

15 a 25 euros

Horário

12h às 15h e 19h às 22h30.

Encerra à terça-feira

Cartões Sim

Fumadores Não