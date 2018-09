Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O queijo que sabe a tradição

Os preços variam para o queijo Solar Santos Silva, mas em Lisboa um queijo com quase 1 quilo custou-nos 17 euros.

Por Edgardo Pacheco | 16:16

Descobrir um queijo novo em Portugal não é coisa que aconteça todos os dias. E descobrir um queijo novo que mereça ser divulgado aos quatro ventos, pior ainda. Mas como isso por vezes acontece, cá estamos para destacar este Solar Santos Silva, feito entre a serra da Estrela e Castelo Branco e com leite de rebanhos que - note bem o leitor - ainda fazem a viagem da transumância.



Criado por Cristina Gouveia há cerca de quatro anos, a empresa Taste From Portugal "tem por objetivo valorizar produtos artesanais portugueses da região da serra que correm o risco de desaparecer".



De acordo com a empreendedora, "é necessário levar estes produtos a mercados que tenham capacidade financeira e cultura para perceber a necessidade de preservar a arte e o terroir envolvente".



Neste caso estamos perante um queijo feito com leite de ovelha e cabra, com 12 meses de cura em azeite virgem e cereal.



É intenso, com picante nada agressivo e sabor que se prolonga consideravelmente.