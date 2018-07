Jornalista da TVI confessa que adora a praia mas que não sabe nadar.

Conceição Queiroz, jornalista da TVI, de 43 anos, revela que, este ano, não vai viajar e que as férias têm sido passadas no nosso país. No seu verão, a água não pode faltar, e as rotinas do dia a dia de trabalho são deixadas para trás. Apesar do topless ser uma hipótese, a jornalista confessa que não tem por hábito fazer.