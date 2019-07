Obiang "satisfeito" com trabalho de filho e vice-presidente, seu possível sucessor

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, elogiou hoje o trabalho do seu primogénito e vice-presidente e admitiu que este lhe possa suceder no cargo, apesar de o país não ser "uma monarquia".

Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como 'Teodorín', é o filho mais velho de Teodoro Obiang e é desde 2017 vice-presidente do país.

Em entrevista à agência Lusa em Malabo, Teodoro Obiang, no poder desde 1979, afirmou que o filho terá de se sujeitar ao processo de validação política do Partido Democrático da Guiné Equatorial (no governo, com a totalidade dos assentos no parlamento) se lhe quiser suceder dentro de cinco anos, quando termina o atual mandato.