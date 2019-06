Óbito: Agustina deixa uma obra que "é mais do que literatura" - Guerra e Paz

O editor da Guerra e Paz lamentou hoje a morte de Agustina Bessa-Luís, "a maior escritora portuguesa do século XX", e considerou que a sua obra "é mais do que literatura, é milagre infantil e criação do mundo".

Recordando a menina e a mulher que sempre coexistiram em Agustina, que morreu hoje, no Porto, aos 96 anos, Manuel S. Fonseca afirma orgulhar-se de ter sido desta escritora o primeiro livro editado pela Guerra e Paz, aquele que marcou o arranque da editora.

"Neste momento de profundo pesar, a Guerra e Paz recorda a tarde do dia 10 de Abril de 2006, data de lançamento da editora, de que a escritora foi a primeira autora", afirma em comunicado o editor, recordando que Agustina não pôde comparecer à sessão de lançamento do livro "Fama e Segredo na História de Portugal", devido a um problema de saúde, de que não voltou a recuperar.