Óbito: Agustina é uma das figuras nucleares da literatura portuguesa - APE

O presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE), considera Agustina Bessa-Luís "uma das figuras nucleares da literatura portuguesa do século XX", que deve ser recordada muito além dos seus romances e das suas obras mais conhecidas.

José Manuel Mendes recordava assim a escritora Agustina Bessa-Luís, que morreu hoje, no Porto, aos 96 anos.

"A Agustina foi uma das figuras nucleares da literatura portuguesa no século XX, particularmente após a publicação do romance 'A Sibilia', que marca uma linha muito pessoal, muito à revelia das correntes estéticas dominantes em Portugal e fora do nosso país", afirmou.