Óbito: Eduardo Cabrita lamenta morte de Jorge Miguéis

Por Lusa | 20:06

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou hoje a morte de Jorge Miguéis, membro da Comissão Nacional de Eleições (CNE), considerando uma perda para a democracia portuguesa.

"Fiquei muito chocado ontem [quinta-feira] ao tomar conhecimento da morte do doutor Jorge Miguéis. Foi uma morte repentina, ainda há poucos dias tinha contactado com ele sobre questões de preparação das inovações que marcarão as eleições deste ano, designadamente o voto eletrónico", começou por dizer o ministro, em declarações à Lusa.

Eduardo Cabrita disse que Jorge Miguéis está ligado à história do processo eleitoral em Portugal, tendo começado a trabalhar como técnico para as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte em 1975.