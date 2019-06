Óbito: Governo aprova luto nacional e lembra como Agustina Bessa-Luís marcou a literatura

O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, o decreto que declara luto nacional na terça-feira, em homenagem a Agustina Bessa-Luís, escritora que marcou "decisivamente a literatura portuguesa da segunda metade do século XX".

"Com uma obra vasta e transversal, Agustina Bessa-Luís marcou decisivamente a literatura portuguesa da segunda metade do século XX, sendo o seu legado sinónimo de um percurso pessoal e autoral único, que continuará, certamente, a enriquecer gerações de leitores e a influenciar o percurso de jovens autores", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros extraordinário.

Na nota, o Governo refere ainda que "a República Portuguesa e, muito em especial, toda a literatura que se expressa em português é-lhe, pois, devedora de uma longa e incondicional dedicação à criação literária e do seu exemplar contributo para o prestígio cultural de Portugal".