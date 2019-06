Óbito: Presidente da República lamenta morte do "génio" Agustina Bessa-Luís

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte da escritora Agustina Bessa-Luís, reconhecendo o seu génio, a sua criação e expressando as mais sentidas condolências aos seus familiares.

Numa nota publicada do sítio da Presidência da República, na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós", referindo-se à escritora, que morreu hoje, aos 96 anos.

Para o Presidente da República, Agustina Bessa-Luís evidenciou-se "como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação" entre as raízes dos portugueses e "os tempos presentes e vindouros".