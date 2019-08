Óbito: Professor Jorge Leite recordado por António Costa e Précários Inflexíveis

O primeiro-ministro, António Costa, recordou Jorge Leite, especialista em Direito do Trabalho e professor jubilado da Universidade de Coimbra, como um "notável docente", considerando a sua morte, ocorrida hoje, como "uma grande perda".

Para António Costa, segundo uma publicação na sua página oficial na rede social Twitter, Jorge Leite foi "um notável docente e um jurista que cultivou o Direito do Trabalho, sabendo que só a lei equilibra a desigual relação de força e garante a dignidade dos trabalhadores".

Jorge Leite era uma referência na área do Direito do Trabalho e foi deputado na década de 1970, eleito pelo PCP, partido do qual saiu mais tarde, tendo apoiado o BE em eleições recentes.