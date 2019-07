Óbito/António Hespanha: Funeral realiza-se na quinta-feira em Lisboa

O funeral do historiador António Manuel Hespanha, que morreu na segunda-feira, realiza-se na quinta-feira, em Lisboa, estando o corpo em câmara ardente a partir de quinta-feira na Basílica da Estrela, também na capital.

O corpo de António Manuel Hespanha estará em câmara ardente a partir das 18:00 de quarta-feira, nas capelas exequiais da Basílica da Estrela, de acordo com a empresa prestadora de serviços funerários Servilusa.

"As exéquias fúnebres terão o seu início na quinta-feira, pelas 13:30, com celebração de missa de corpo presente, seguindo o funeral para o crematório do cemitério do Alto São João em Lisboa", refere a empresa, num comunicado hoje divulgado.