Óbito/Celeste Rodrigues: Madonna lembra "lenda do fado"

Por Lusa | 10:56

A cantora norte-americana Madonna lembrou hoje a "espantosa lenda do fado" que foi Celeste Rodrigues e salientou a sua sorte por a ter conhecido.

Num vídeo da fadista a cantar partilhado no Instagram oficial da cantora, Madonna escreveu: "Tão sortuda por ter conhecido e ouvido e cantado com esta espantosa Lenda do Fado! Que descanse com os anjos".

Em dezembro, a autora de "Like a Virgin", agora residente em Lisboa, já tinha partilhado um vídeo em que cantava "Can't help falling in love", de Elvis Presley, com Celeste Rodrigues.