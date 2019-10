Óbito/Ferreira de Oliveira: Galp lamenta morte e reconhece "inegáveis contributos"

A Galp lamentou hoje a morte do seu antigo presidente Manuel Ferreira de Oliveira, a quem reconheceu e agradeceu os "inegáveis contributos" em "etapas importantes" da história da empresa.

Ferreira de Oliveira morreu no sábado, aos 70 anos, e o seu corpo vai estar em câmara ardente na igreja do Cristo Rei, no Porto, anunciou a Universidade do Porto.

"É com profundo sentimento de pesar e de consternação que recebemos a notícia do desaparecimento de Manuel Ferreira de Oliveira que a todos deixa uma marca indelével pela sua dedicação e paixão a uma indústria à qual dedicou grande parte da sua vida", de acordo com uma nota da empresa enviada à agência Lusa.