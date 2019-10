Óbito/Freitas do Amaral: Marcelo elogia "espírito independente" e agradece serviço a Portugal

O Presidente da República elogiou hoje "o espírito independente" do fundador do CDS e antigo ministro Freitas do Amaral e agradeceu-lhe o serviço a Portugal, que voltou a recordar como "um dos pais fundadores" da democracia portuguesa.

Depois de ter divulgado uma longa nota de pesar pela morte de Diogo Freitas do Amaral, hoje, aos 78 anos, Marcelo Rebelo de Sousa prestou-lhe novamente homenagem, numa breve declaração, de cerca de dois minutos e meio, "em nome de todos os portugueses", na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa.

"Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal como um dos pais fundadores da nossa democracia partidária em 74, o último a deixar-nos. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal contribuindo de forma decisiva para a integração da direita portuguesa na democracia nascente", afirmou.