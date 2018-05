Corpo de Júlio Pomar em câmara ardente em Lisboa a partir das 18h00

As cerimónias fúnebres vão ter lugar na quinta-feira, às 16h00

Por Lusa | 10:26

O corpo do artista Júlio Pomar vai estar em câmara ardente a partir das 18h00 desta quuarta-feira no Teatro Thalia, em Lisboa, anunciou a agência funerária.



As cerimónias fúnebres vão ter lugar na quinta-feira, às 16h00, reservadas à família, acrescentou a Servilusa em comunicado.



O artista plástico Júlio Pomar morreu na terça-feira aos 92 anos no Hospital da Luz, em Lisboa.



Pintor e escultor, nascido em Lisboa em 1926, Júlio Pomar é considerado um dos criadores de referência da arte moderna e contemporânea portuguesa.



O artista deixa uma obra multifacetada que percorre mais de sete décadas, influenciada pela literatura, a resistência política, o erotismo e algumas viagens, como a Amazónia, no Brasil.