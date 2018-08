Óbito/Kofi Annan: EUA lamentam morte e enviam condolências à família

Por Lusa | 02:31

O secretário de Estado dos Estados Unidos expressou no sábado a sua tristeza pela morte do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e enviou suas condolências à família do ganês que morreu no sábado, com 80 anos.

Kofi Annan "passou sua vida a defender a paz e a dignidade humana durante sua longa carreira nas Nações Unidas", sublinhou o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, num comunicado divulgado no sábado.

"Mesmo depois de deixar o posto de secretário-geral, ele continuou a assumir a missão das Nações Unidas, semeando as sementes da paz como presidente dos Anciãos, um grupo independente de líderes globais comprometidos em promover a causa da paz e promover os direitos humanos em todo o mundo", lembrou Pompeo.