Xanana Gusmão representa Governo Timor-Leste nas cerimónias fúnebres de Kofi Annan

Decisão foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros.

Por Lusa | 07:53

O Governo timorense designou esta terça-feira o ex-Presidente Xanana Gusmão para representar o executivo nas cerimónias fúnebres do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, indicou em comunicado.

A decisão foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros, depois de o Governo ter já expressado, no início da semana, "profunda consternação e tristeza" com a morte de Kofi Annan, recordando o contributo pela paz e diálogo internacionais.

"Ao longo da sua vida, Kofi Annan distinguiu-se como um empenhado e determinado defensor da paz e do diálogo internacional, contribuindo com a sua ação para o fim de múltiplos conflitos que ameaçaram a paz e segurança internacional", refere um comunicado do Governo.