Óbito/Mugabe: Ex-Presidente vai ser sepultado no Campo dos Heróis Nacionais - Família

A família de Robert Mugabe aceitou que o ex-presidente do Zimbabué seja sepultado no monumento dedicado aos "heróis da nação" em Harare, capital do país, disse hoje um porta-voz dos familiares.

"Sim, eu confirmo", disse Leo Mugabe, um dos sobrinhos do ex-Presidente do Zimbabué, à imprensa após vários dias de tensão entre as autoridades e a família, que preferiam que este fosse sepultado na sua aldeia natal.

Na quinta-feira, a família do antigo chefe de Estado tinha dito que Robert Mugabe seria enterrado no início da próxima semana na sua cidade, Zvimba, e não no monumento dedicado "aos heróis da nação", alegando que foi essa a vontade manifestada pelo ex-Presidente.