Corpo de Pedro Queiroz Pereira em câmara ardente a partir desta terça-feira

Cerimónias fúnebres estão marcadas para quarta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos.

Por Lusa | 12:54

O corpo do empresário Pedro Queiroz Pereira, que morreu no sábado em Ibiza, Espanha, estará em câmara ardente a partir das 15h00 desta terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, anunciou a agência funerária Servilusa.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para quarta-feira, pelas 11h00, no Mosteiro dos Jerónimos, seguindo depois o funeral para o cemitério dos Olivais, também em Lisboa, de acordo com aquela agência num comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários portugueses, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, a bordo do seu iate, em Ibiza, onde passava regularmente férias.