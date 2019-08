Óbito/Soares dos Santos: Supermercados Pingo Doce encerram mais cedo na 5.ª feira

Os supermercados Pingo Doce vão encerrar mais cedo na quinta-feira, "a partir das 18:00", pelo "sétimo dia do falecimento" do antigo presidente da Jerónimo Martins, refere a cadeia de supermercados na sua página na Internet.

O empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins (JM), morreu na semana passada, aos 84 anos.