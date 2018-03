Obra do novo centro de saúde de Alfena, Valongo, arranca até ao final do mês

Por Lusa | 18:44

As obras do novo centro de saúde de Alfena, equipamento muito reivindicado no concelho de Valongo e que vai servir 13.300 utentes, deverão começar até ao final deste mês, indicou hoje a câmara local.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro apontou que a empreitada "arranca previsivelmente durante março para estar pronta em 2019".

"É um equipamento que faz muita falta ao concelho. Em 2019 a cidade de Alfena terá um centro de saúde à altura das necessidades. Será um equipamento bom e moderno, conforme reivindicamos e a população merece", disse o autarca.