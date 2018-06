Obras do artista Roy Lichtenstein em exposição no Centro Colombo em Lisboa

Por Lusa | 09:00

Uma exposição com 41 obras do pintor norte-americano Roy Lichtenstein, desde arte pop, paisagens e cartazes, vai ser hoje inaugurada no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, no âmbito de um projeto de divulgação artística, anunciou a organização.

"Roy Lichtenstein e a Pop Art" dá título à nova exposição apresentada no âmbito da 8.ª edição do projeto "A Arte chegou ao Colombo", e tem inauguração oficial marcada para as 11:00, podendo ser visitada pelo público a partir dessa hora.

As obras de Roy Lichtenstein (1923---1997) serão mostradas em quatro secções organizadas cronologicamente: "Pop", "Paisagens", "Homenagens" e "Cartazes".