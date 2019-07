Observatório aponta falta de investimento na saúde mental e quer mais psicólogos no SNS

Portugal continua com atraso no acompanhamento da doença mental e nunca houve compromisso político sério para investir na área da saúde mental, conclui o Relatório da Primavera 2019, recomendando a contratação de mais psicólogos para o SNS.

"O sistema de saúde mental em Portugal sempre esteve em atraso em comparação com a evolução da psiquiatria europeia, no que respeita ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença mental (...). Nunca houve um compromisso político sério em investir neste setor", refere o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde que é hoje divulgado em Lisboa.

O documento, a que agência Lusa teve acesso, recorda que Portugal ocupa o primeiro lugar, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no consumo de psicofármacos e tem uma prevalência de doenças mentais (por período igual ou superior a 12 meses) de 21%.