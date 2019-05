Obstetra do Hospital da Ilha Terceira condenada por negligência

Uma obstetra do Hospital da Ilha Terceira, nos Açores, foi condenada ao pagamento de uma multa e de indemnizações aos pais de um bebé que faleceu aos cinco meses, com pneumonia de aspiração e paralisia cerebral.

"Acorda-se em condenar a arguida pela prática, em autoria material, na forma consumada, por omissão, de um crime de ofensa à integridade física por negligência", lê-se no acórdão do Juízo Central Cível e Criminal de Angra do Heroísmo.

A criança, que nasceu em 23 de julho de 2010, com o cordão umbilical à volta do pescoço, apresentando "asfixia grave", veio a falecer com pneumonia de aspiração e paralisia cerebral em 25 de dezembro desse ano.